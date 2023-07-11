مدبولى يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات بواحة سيوة

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة التى قام بها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بواحة سيوة بمحافظة مطروح.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد، هناك اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها، وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعى، مؤكدا أن الحكومة قامت بالفعل بتنفيذ مشروع الصرف الزراعى المُهم للغاية وفق التكليفات الرئاسية، وهذه هى بداية العمل، وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال ما بدأناه.

وفى السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن المقومات السياحية الهائلة التى تتفرد بها واحة سيوة، والتى من شأنها أن تجعلها قبلة للسائحين من كل أنحاء العالم على مدار العام، ولذا فيتعين استثمار هذه الفرصة الواعدة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الصدد، وزير السياحة والآثار، بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات تنموية، على أن يتم إعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة، مع مراعاة وضع محفزات لجذب مستثمرى السياحة للواحة.

وفى الإطار نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة، وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح، التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.