جدة - نرمين السيد - يشارك وزير العمل حسن شحاتة، غدا الأربعاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، فى الاجتماع رفيع المستوى الذى ينظمه "الاتحاد من أجل المتوسط"، والذى يضم فى عضويته 43 دولة منهم 28 من الاتحاد الأوروبى، و15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط، وتأسس عام 2008 بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا، وبلدان جنوب المتوسط.





وبحسب بيان صحفى صادر عن وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، ينعقد هذا الاجتماع تنسيقا بين "الاتحاد من أجل المتوسط"، ومؤسسة "أناليندا"، وتماشيا مع "العام الأوروبى للمهارات 2023"، وسيناقش ملف "المهارات والتعليم الفنى والتدريب المهنى"، ودعم التحولات "الديموغرافية والرقمية والخضراء". ويعرض الوزير حسن شحاتة، تجربة الدولة المصرية فى مجال التدريب المهنى الذى تنفذه الوزارة، وربطه باحتياجات سوق العمل، وكذلك التعاون والتنسيق مع جميع شركاء التنمية فى الداخل والخارج لدعم وتطوير هذا الملف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المستمرة بشأن التدريب المهنى وأهمية تأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض تجربة مصر فى التدريب المهنى أمام «الاتحاد من أجل المتوسط» غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.