الرعاية الصحية: 5 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية التكنولوجية بـ 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمى بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى بلغت 5 مليار جنيه، فى 6 محافظات وهى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء).





وأوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نظم الميكنة وآليات التحول الرقمى داخل الهيئة ارتكزت على 6 محاور رئيسة تعزز رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتى تبنتها الهيئة فى دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية مصر 2030 وبما يتماشى مع توجهات الدولة فى التحول الرقمى لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى المحاور الستة التى تضمن البنية المعلوماتية الدقيقة والمؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية بكافة فروعها ومنشآتها سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل حاليًا أو مستقبلًا مع التطبيق المرحلى للمنظومة فى باقى محافظات الجمهورية، أولها إنشاء الملف الطبى الإلكترونى الموحد EMR ، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP ، الأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.

وأردف الدكتور أحمد السبكى: إنشاء الملف الطبى الإلكترونى الموحد لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يضمن تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وكذلك تسهيل الوصول إلى بيانات المريض التى تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الإطلاع على تاريخه المرضى.

واستكمل: لدينا عدة محاور يرتكز عليها الملف الطبى الإلكترونى الموحد للمريض، وتضم ميكنة المعامل LIS، تفعيل المعامل عن بُعد، الطب عن بُعد، الأشعة عن بُعد، وأرشفة الأشعة الإلكترونية PACS، مشيرًا إلى أن إنشاء قواعد البيانات الإلكترونية يسهم فى استخراج تقارير واحصائيات تدعم متخذى القرار، وتوفر المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.

وتابع: تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمى داخل 176 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالمحافظات الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، فيما تم تفعيل منظومة المعامل LIS بـ190 منشأة صحية بالمحافظات الست، كما تم أرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ 55 منشأة طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ 20 مستشفى، والطوارئ بـ 14 مستشفى بالمحافظات الأربعة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومى، وفى هذا السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارت على سبيل المثال وزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربى وغيرها من الوزارات المعنية، مثمنًا التعاون بين كافة الجهات المعنية، والذى يرمى إلى تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.