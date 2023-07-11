رفع العلم المصرى.. الكنيسة القبطية بقبرص تحتفل بذكرى ضحايا الحرائق

جدة - نرمين السيد - وجرى الاحتفال أمام النصب التذكارى، الذى أقامته الحكومة القبرصية لهم، فى منطقة أودو التى وقع فيها الحادث.

وصلى الراهب القس إيرينيئوس البراموسى، النائب البابوى لجزيرة قبرص، صلوات ترحيم للأقباط الأربعة وشاركه الأب القس لوقا يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولى بليماسول.

كما ألقى النائب البابوى كلمة أثناء الاحتفال، قدم خلالها التعزية باسم الكنيسة، كما قدم الشكر للحضور، وأعلن أنه سيتم الاحتفال سنويًا بهذه الذكرى للقبارصة المقيمين فى المكان وللجالية المصرية كلها.

حضر الاحتفالية السفير عمر حمزة، سفير مصر بقبرص، والمستشار محمد رؤوف، ومندوب عن الكنيسة القبرصية، ورئيس الحى لمنطقة أودو والكثير من الأسر والشباب.

وألقى السفير المصرى كلمة، أشار فيها إلى أن الحادث كان مؤلمًا بشكل كبير، مشيدًا بالدور الذى قامت به دولة قبرص وقتها، وأشاد كذلك بالتحرك الجاد من قبل الدولة المصرية ومسؤوليها مما ساهم فى سرعة إنهاء إجراءات إعادة الجثامين الأربعة إلى مصر وتسليمها إلى ذويهم.

كما ألقى مندوب الكنيسة القبرصية كلمة تعزية، وأعلن رئيس حى منطقة أودو، قرارًا برفع العلم المصرى بشكل دائم بجوار النصب التذكارى، وفى الختام تم وضع أكاليل الزهور أمام النصب التذكارى تخليدًا لذكرى المنتقلين الأربعة.