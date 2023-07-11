محافظ الفيوم يتفقد التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

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وأكد محافظ الفيوم، سرعة تلافى بعض الملاحظات فى أعمال التجهيزات التى يجرى تنفيذها، تمهيداً لدخول مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيز الخدمة فى أسرع وقت ممكن، موجهاً بطلاء الواجهة لجزء من المبنى الملاصق للمركز، للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للموقع بشكل عام.
يهدف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، فى إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية.
كما يعمل المركز، على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.
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