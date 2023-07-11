سفير فرنسا بالقاهرة: مصر لديها نفوذ دولي ولن ننسى إجلاءها لرعايانا بالسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يوليو 2023 01:25 مساءً - قال السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى، ان مصر بلد مهم فى المنطقة العربية والأفريقية وفى منطقة البحر ولديها نفوذ دولى، يدعم دورها فى حل الأزمات المحيطه بها فى المنطقة بداية من الصراع الاسرائيلى الفلسطينى، والحرب فى السودان، وسوريا وليبيا، وغيرها.

وعبر السفير عن شكر بلاده لمصر لمساعدة الرعايا الفرنسيين على العبور من السودان على ضوء الأزمة الأخيرة التى شهدتها البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده السفير اليوم الثلاثاء بمناسبة العيد الوطنى لفرنسا.

وأضاف السفير أن فرنسا تتطلع إلى حل الأزمة السودانية، معربا عن الأمل أن تسهم القمة التى تستضيفها مصر قريبا في حل الأزمة.