خبير سياحى: مهرجان الشاطئ بالعلمين حدث عالمى على أرض مصر

جدة - نرمين السيد - قال محمد كارم، الخبير السياحى، فى حديثه عن العلمين الجديدة ومزارتها، إنه خلال الفترة الماضية جرى وضع مدينة العلمين على الأجندة السياحية، ومن أهم فعالياتها مهرجان الشاطئ، الذى سيكون حدثا عالميا على أرض مصر.





وأضاف الخبير السياحى، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى إنشاء المدينة الثقافية بها، ودار أوبرا ومسرح رومانى سيجرى عرض الحفلات الموسيقية من خلاله ومكتبة ثقافية، وهناك مبنى أول بها لتنمية المهارات اليدوية لتراث العلمين، لافتا إلى أن المدينة لها طابعا خاصا، لأنها من أنقى المياه بمصر وتمثل جزر المالديف بها. وأشار محمد كارم إلى جهود الدولة للمساعدة على تنوع المنتج السياحى، والاهتمام بالمناطق السياحية بمصر، والسياحة الأوربية، مشددا على أن مهرجان الشاطئ سيكون حدثا عالميا على أرض مصر، سيعمل على رفع شأن السياحة.

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