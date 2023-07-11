ضبط حالتى غش إلكترونى فى امتحان الديناميكا للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات"، صباح اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالى 94 ألفا و771 طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





كما أدى 1824 طالب وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار مقاييس المفاهيم "الأحياء" لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة" لشعبة الرياضيات، بينما أدى 255 طالب وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ "ورقة ثانية".

وحرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد حالتين بمحافظتى "القاهرة والدقهلية" حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بنشر ورقة من كراسة الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على جهازى الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشديدها على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء ـ الجيولوجيا" لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.