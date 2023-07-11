كاف يعلن رسميا إقامة قرعة تصفيات كأس العالم 13 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يوليو 2023 02:23 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن موعد إجراء قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال كاف، فى بيان له اليوم الثلاثاء: "تُجرى القرعة الرسمية لتصفيات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA يوم الخميس 13 يوليو فى أبيدجان ، كوت ديفوار.

وأضاف "سيكون السحب مباشرًا على منصات كاف، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم".

وضمن منتخب مصر التواجد فى التصنيف الأول بقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والذى يضم منتخبات المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار، واحتل منتخب "الفراعنة" المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى تصنيف الشهر الماضى.

وأعلن فيفا زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2026 لـ 9 منتخبات، بجانب منتخب آخر يخوض الملحق، وستقام القرعة في كوت ديفوار بمشاركة 54 منتخبًا، أي جميع المنتخبات الأفريقية.

وبعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم انطلاقًا من نسخة 2026، ليصبح 48 منتخبًا، زادت مقاعد القارة الأفريقية في المونديال، وسيتأهل عن القارة السمراء 9 منتخبات بصورة مباشرة إلى دور المجموعات من كأس العالم 2026.

قد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.