سفير طاجيكستان بالقاهرة: بلادنا فى أمس الحاجة لمناهج الأزهر

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، ضراب الدين القاسمى، سفير طاجيكستان لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى والثقافى بين الأزهر وطاجيكستان، ودعوة فضيلته لزيارة البلاد.





وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التى تربط بين الأزهر وطاجيكستان، تلك العلاقة التى توطدت عبر العصور ويعمل الأزهر على تعزيزها من خلال استقباله لأبناء طاجيكستان للدراسة فى معاهده وجامعته، حيث يبلغ عدد الطلاب الطاجيكيين الملتحقين بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية 378 طالبًا وطالبةً، يدرسون فى مختلف المراحل التعليمية فى الأزهر، من بينهم 56 طالبا وطالبة على منح دراسية".

وأكد شيخ الأزهر أن طاجيكستان لها سجل مشرف وبصمة بيضاء فى تاريخ الثقافة الإسلامية، وندين لعلمائها ورموزها بالفضل فى تعزيز التراث الإسلامى والعلوم الإسلامية، مؤكدًا استعداد الأزهر الشريف لزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء طاجيكستان، وإلحاق الأئمة الطاجيكيين بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لرفع وصقل مهاراتهم فى التعامل مع مختلف القضايا المعاصرة وفقًا لمنهج دراسى أعدَّه نخبة من أساتذة وعلماء الأزهر.

من جانبه، أعرب سفير طاجيكستان عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدًا اعتزاز بلاده، قيادة وشعبا وحكومة، بعلاقتها بالأزهر الشريف، باعتباره محورًا عالميًا لنشر المنهج الإسلامى المعتدل، والتعاون المثمر بين الأزهر والمؤسسات العلمية والثقافية فى طاجيكستان، والذى يتمثل فى تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين.

وقدم سفير طاجيكستان دعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة البلاد، مؤكدًا أنَّ الشعب الطاجيكى ينتظر هذه الزيارة بشغف كبير، معربًا عن تقدير بلاده لاستقبال أبناء طاجكستان للدراسة فى الأزهر الشريف، لتلقى العلوم الإسلامية الوسطية من منبعها الأصيل، ودراسة المناهج التى تراعى الواقع المعاصر، مؤكدًا أن طاجيكستان فى أمس الحاجة لمناهج الأزهر الشريف.