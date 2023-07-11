«تحالف تطوير حديقتى الحيوان والأورمان»: لا تفريط فى العاملين (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم التحالف المصرى لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان، إفطارا صباح اليوم الثلاثاء، لجميع العاملين بالحديقتين بحضور فريق التطوير والتشغيل الأجنبى، ومشاركة المهندس ماجد السرتى رئيس شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، والدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.





وخلال الاحتفالية، أكد محمد كامل، أحد مسؤولى ملف تطوير حديقتى الحيوان والأورمان، أنه سيتم تنفيذ قرارات جديدة بشأن جميع العاملين والموظفين بحديقتى الحيوان والأورمان، منها نظام تأمين صحى جديد، وتغير مواعيد العمل لتكون من 10 صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

كما أكد أنه سيتم الاحتفاظ بجميع فريق عمل حديقتى الحيوان والأورمان، من عمال وموظفين وهيكل إدارى، مشددا أن هناك توجيهات من الدولة بعدم التفريط فى العاملين.

وأوضح أنه لن يكون هناك عمال حديقتين، بل جميع العمال سيكونون لحديقة واحدة، لأنه سيتم ضم الحديقتين معا، مشيرا إلى أن الحديقتين فى حاجة لمضاعفة أعداد العاملين والموظفين.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، استمرار جميع العاملين بحديقتى الحيوان والأورمان بعملهم دون التفريط فى أى منهم، لأنهم خبرات نادرة يصعب تعويضها، لافتا إلى أن عمال الحديقة سيقدمون الرعاية البيطرية والتغذية للحيوانات خلال فترة التطوير.

وكانت وزارة الزراعة، سلمت الحديقتين إلى التحالف المصرى الذى يقوده شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، للبدء فى تطوير حديقتى الحيوان والأورمان، بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الاتحادين الإفريقى والعالمى لحدائق الحيوان.

وأعرب العاملون بالحديقتين عن سعادتهم بالاحتفالية اليوم، وأيضا تصريحات مسؤول التطوير، مؤكدين على دعهم للجهود المبذولة فى هذا الشان حتى تعود حديقة الحيوان إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان وإلى المكانة التى تليق بها، كأقدم حديقة حيوان فى إفريقيا.