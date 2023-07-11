وزيرة الهجرة تستعرض محاور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين فى الخارج»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة، فى مُستهل العرض، أن مؤتمر المصريين فى الخارج، فى نسخته الرابعة، يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التى تتمثل فى: المحور الاقتصادى، المحور السياسى والتعليمى، والمحور الاجتماعى والخدمى، مؤكدةً أن تلك المحاور تم التوصُّل إليها من خلال استراتيجية الاتصال المستدامة مع المصريين فى الخارج، التى انتهجتها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية "الزووم"، فى إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، مع الجاليات المصرية بالخارج، وقد تم التواصُل من خلالها مع 47 دولة.

وأشارت السفيرة سها جندى، من خلال العرض، إلى أن هناك 1000 شخص من المصريين فى الخارج، من أكثر من 56 دولة حول العالم، سجلوا لحضور المؤتمر، من بينهم ممثلون عن 66 "رابطة - جالية" للمصريين بالخارج، لتعد بذلك تلك النسخة هى الأكبر عددًا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة.

كما لفتت إلى أن النسخة الرابعة من المؤتمر ستضم نحو 12 جلسة فى المحاور التالية: محور كشف حساب، المحور الاقتصادى، المحور السياسى، المحور التعليمى، المحور الاجتماعى، المحور الخدمى.

وحول جلسة "كشف حساب"، وهى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشارت الوزيرة إلى أنها سوف تستعرض استراتيجية عمل وزارة الهجرة وما تحقق من إنجازات على مدار العام المُمتد من الدورة الثالثة وحتى الرابعة التى سوف تُعقد فى 31 يوليو، فضلًا عن استعراض ما صدر من توصيات فى الدورة الثالثة وما تحقق تنفيذًا لكل منها.

أما فيما يخص المحور الاقتصادى، أفادت السفيرة سها جندى، أن جلساته الأربع تشمل: استعراض المستجدات فى موقف الاقتصاد المصرى بهدف إحياء الأمل فى قوة الاقتصاد ومستقبله، السياسة النقدية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، الاستثمار والمحفزات وأبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار فى تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج فى الاستثمار بمصر.

وأخيرًا استعراض تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابةً لمطالب المصريين بالخارج فى مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته السابقة 2022.

وبالنسبة للمحور السياسى، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتضمن جلستين؛ تتناول الأولى منهما استعراض سياسة الدولة المصرية وقوتها فى محيطها، والرد على الشائعات، أما الجلسة الثانية فتدور حول الحوار الوطنى ودور المصريين فى الخارج وما تحقق لهم من إنجازات.

وعلى صعيد المحور التعليمى، أشارت الوزيرة، من خلال عرضها، إلى أنه يتمثل فى ثلاث جلسات رئيسة تناقش: استعراض آخر تطورات التنسيق الجارى بين وزارتى الهجرة والتربية والتعليم بشأن مدارس المسار المصرى والجهود التى تبذلها إدارة أبناؤنا فى الخارج لتلبية احتياجات الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، استعراض جهود وزارة التعليم العالى فى دمج الطلاب الدارسين فى الخارج فى الجامعات المصرية بمن فى ذلك الطلبة العائدون من مناطق النزاع، وأخيرًا استعراض جهود اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج بشأن الإجراءات التيسيريّة والاستثنائية التى تم التوصل إليها لتسهيل إجراءات نقل الطلاب المصريين.

أما المحور الاجتماعى، فسوف يناقش المؤتمر من خلاله، بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الخدمات المقدمة للمصريين فى الخارج والأوعية التى توفرها الهيئة القومية للتأمين، فضلًا عن استعراض جهود وزارة الهجرة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم فى إطار بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق تطبيق "المصريين بالخارج" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأخيرًا، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن المحور الخدمى سوف يستعرض فى جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كل الخدمات التى يحتاجها المصريون بالخارج والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالقطاع القنصلى، أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات إصدار بطاقات الرقم القومى للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم، بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدى للمصريين بالخارج.