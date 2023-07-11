سفير فرنسا بالقاهرة: مصر حققت طفرة كبيرة فى المشروعات العملاقة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الفرنسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، "إنه لمس بنفسه ما تحقق من طفرة فى قطاع الطرق، حيث كان طريق (القاهرة/ العلمين) يستغرق من الوقت أربع ساعات قبل عامين، إلا أنه الآن لا يستغرق سوى ساعتين ونصف الساعة".

ونوه بأن بلاده تدعم من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية مشروعات البنية التحتية فى مصر، وخاصة بالنسبة لقطاع النقل، حيث ساهمت وقامت بتمويل عدد من خطوط مترو الأنفاق وتحديث ترام الإسكندرية وقطار أبو قير لتوفير وسائل نقل جماعى مناسبة وسهلة للشعب المصرى، موضحا أن 90% من المشروعات الخاصة بقطاع النقل والممولة من الجانب الفرنسى، صديقة للبيئة، فى إطار الحرص على الحفاظ على المناخ.

وفى هذا الصدد، قال السفير الفرنسى "إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مائدة مستديرة بعنوان "الشراكة من أجل التنمية الخضراء"، والتى عقدت فى إطار قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد"، التى استضافتها باريس مؤخرا، وكانت فرصة لإلقاء الضوء على برنامج "نوفى" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ، والذى تم إطلاقه فى قمة المناخ بشرم الشيخ".

وأضاف أن فرنسا كانت أول من شارك فى هذا البرنامج، حيث خصصت له مبلغ 100 مليون يورو، مؤكدا عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وأهمية دورهما فى تحقيق استقرار المنطقة.

كما أشاد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا لفرنسا، والتى شارك خلالها فى قمة باريس، وعقد لقاء قمة مع الرئيس الفرنسى، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على مستوى رفيع هى دليل على متانة العلاقات بين البلدين.

واستعرض السفير الفرنسى العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، واصفا إياها بأنها "تاريخية ووطيدة" وبلغت مستوى الشراكة، مشددا على أن مصر "بلد مهم جدا" فى المنطقة العربية والإفريقية، وفى منطقة البحر المتوسط، فضلا عن نفوذها الإقليمى والدولى.

ونوه بدور مصر المهم من خلال الأزهر الشريف، وكذا دور الجالية المصرية، سواء فى فرنسا وأوروبا وأمريكا، أو فى دول الخليج، مشيرا إلى التعاون بين مصر وفرنسا بمجال مكافحة الإرهاب والأمن المدنى ومكافحة تهريب المخدرات ومجال الأمن الغذائى والصحة والطاقة والتعليم والتأمين الصحى والنقل، ومنها مترو الأنفاق.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، قال السفير الفرنسى "إن هناك طفرة كبيرة فى التبادل التجارى، حيث شهدنا فى عام 2022 توزانا فى الميزان التجارى، حيث حققت الصادرات الفرنسية إلى مصر مليارى يورو، والصادرات المصرية إلى فرنسا نفس القيمة، بسبب ارتفاع صادرات الغاز المصرى إلى فرنسا".

وأوضح أنه فى مجال الأمن الغذائى فقد زادت صادرات فرنسا لمصر من القمح، فيما طلبت فرنسا دعمها بمجال الغاز، مبينا أن هناك 200 شركة فرنسية تعمل فى السوق المصرية، كما أنه من المتوقع زيادة عدد الشركات، خصوصا تلك التى تعمل فى مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.

كما بين مساهمة فرنسا فى مجالات التنمية عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية بمشروعات تنموية تبلغ قيمتها 3,3 مليار يورو وقيمة المشروعات السنوية 250 مليون يورو، لافتا إلى إطلاق استراتيجية مع الحكومة المصرية العام الماضى فى المشروعات التنموية.

وفيما يخص التعاون الثقافى، فقال السفير الفرنسى إن "هناك برامج تعاون متبادلة عن طريق المعهد الثقافى الفرنسى، الذى يقوم بالعديد من الأنشطقة الثقافية والتعليمية، حيث أن مصر بها ثلاثة ملايين مواطن مصرى يتحدثون اللغة الفرنسية، ونحن ندعم الفرانكفونية فى مصر".

وأضاف أن هناك برنامج تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب معلمى اللغة الفرنسية فى المدارس، موضحا أنه تم خلال مارس الماضى تسليم شهادات اجتياز تلك الدورات للمدرسين، والتى تهدف إلى تدريب 13 ألف معلم ومعلمة مصريين خلال العامين المقبلين.