«بحوث البترول» يعلن بدء التدريب الصيفى لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - وأكد القائم بأعمال مدير المعهد الدكتور محمود رمزى، فى تصريح اليوم الثلاثاء، حرصه الدائم على الاستثمار فى الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة من خلال برامج تدريبية متكاملة ومتطورة لثقل مهاراتهم وتأهلهم لسوق العمل.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة التدريب بالمعهد الدكتور أحمد نوح، أن المعهد يستقبل أكثر من 500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية فى تخصصات الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الجيولوجيا، الهندسة الكيميائية وهندسة البترول.

ولفت نوح إلى أن البرنامج التدريبى يستمر حتى 9 أغسطس المقبل، على أن يتضمن محاضرات نظرية وعملية فى معامل المعهد المختلفة على أحدث الأجهزة العلمية من خلال أساتذة المعهد المتميزين وخبرتهم فى نقل المعلومة على أكمل وجه لتعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبى.

وأشار إلى أن نادى ريادة الأعمال بالمعهد (EPRI E-Club) قام بدعوة طلاب الجامعات المتدربين للانضمام لعضوية النادى، الذى يهدف إلى نشر الفكر الريادى ويعمل على تأهيل الطلاب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ناشئة لخلق مجتمع قادر على الإبداع والابتكار ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.