وزير العمل: ملتزمون بالمعايير الدولية فى مواجهة عمالة الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الوزارة لديها الآن وحدة لمكافحة عمل الأطفال، مقرها ديوان عام وزارة العمل والمديريات التابعة بالمحافظات، وذلك لرصد كل المشكلات والمعوقات ومواجهتها، وكذلك صدور القرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، والذى يقوم بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة، والتى ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، فى افتتاح احتفالية اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال والتى نظمتها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر ومدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا، وهان ماورتس شخايفلد سفير مملكة هولندا فى مصر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور أمانى عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن نيابة عن وزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج.

وقال الوزير إن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال يعد حدث مهم يعكس إدراكنا جميعا لخطورة ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية، والجهود الحثيثة التى تقوم بها الجهات الوطنية بشكل فعال بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال الإسهام الفعال فى القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وأضاف الوزير أن اعتبار الأمم المتحدة احتفالها هذا العام تحت شعار "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.. إنهاء عمل الأطفال" لحظة زمنية لإثبات إمكانية التغيير، من خلال تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال، والتأكيد على الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال، من خلال إعادة تنشيط العمل الدولى لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ أننا لن نتمكن من إنهاء ظاهرة عمل لأطفال إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية لها.

وأشار الوزير إلى مدى توافق جهود الحكومة المصرية مع التوجهات الأممية إذ تضمنت محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، محور للعدالة الاجتماعية الذى يهدف إلى بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعى، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين فى المشاركة والتوزيع العادل فى ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون.

وأشاد بالجهود المبذولة على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات التى تتعاون فى تنفيذها كب الجهات الوطنية وبدعم من المنظمات الدولية والجهات المانحة وتحظى بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية مثل مبادرات "حياة كريمة وتكافل وكرامة ومصر بكم أجمل وسكن كريم والتشغيل من أجل التدريب"، وغيرها من المبادرات التى تؤكد على حرص الحكومة على دعم الفئات الاكثر احتياجا والعمل على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادى سواء خلال التدريب المهنى ومدهم بالمهارات اللازمة، وكذلك العمل على توفير فرص عمل لائقة وريادة الأعمال لضمان المساهمة فى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

كما أشار شحاتة إلى التطوير المستمر لمنظومة التفتيش (تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية) والحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التى يقوم بها فريق عمل التفتيش بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وإلى ذلك التنسيق مع جميع أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية من خلال الحرص على استمرار عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية التى كان آخرها الاجتماع الماضى الذى عقد فى فبراير 2023.

واستعرضت كلمة الوزير بعض النقاط الرئيسية التى تتطلع مصر إلى العمل عليها وبذل مزيد من الجهود فى الفترة المقبلة منها:

ضرورة الإسراع فى البدء فى التقييم النصفى للخطة الوطنية وذلك للوقوف على نقاط القوة، وكذلك تحديد الفجوات لنخرج بالعديد من التوصيات التى يمكن اعتبارها خارطة طريق لكل الجهات الوطنية لتحقيق المزيدمن الكفاءة والفاعلية اثناء استكمال تنفيذ الخطة الوطنية، وأهمية دعم الوزارة من أجل استكمال حوسبة التفيش والتى تعتبر أهم الآليات لحوكمة منظومة التفتيش فى مصر سواء تفتيش العمل أو السلامة والصحة المهنية، وسيتم استعراض ذلك تفصيلا من خلال احد العروض فى احتفال اليوم، فضلا عن ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على تضافر الجهود الوطنية فى مجال التدرج المهنى لضمان مزيد من الحماية للاطفال المتدرجين ومنع تعرضهم لأى شكل من اشكال الاستغلال، وأهمية العمل سويا على إيجاد مزيد من الحلول والمبادرات المبتكرة لدعم الأسر الفقيرة لإيجاد مصادر دخل مستدامة تؤمن احتياجتهم اليومية وتجعلهم مواطنين منتجين وفاعلين دون الحاجة إلى اللجوء إلى عمل الأطفال والتسرب من التعليم.

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير للشركاء الاجتماعيين على اهتمامهم بقضية مكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال لاسيما للسفارة الهولندية على دعمها لعدد من المشروعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى تعالج بالفعل العديد من الأولويات لدى الحكومة المصرية.

كما ثمن الوزير الشراكة الوطيدة والدعم المستمر من فريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تحت قيادة أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة، وخصوصا فريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن وعلى رأسهم مروة صلاح مدير مشروع، والذى ساهم بشكل كبير فى دعم السياسات العامة وبناء القدرات المؤسسية ودعم سبل التعاون بين الشركاء المعنين بالقضاء على عمل الأطفال مع التركيز بشكل خاص على سلاسل توريد القطن فى مصر.

حضر اللقاء من وزارة العمل خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والسيد الشرقاوى مدير عام تفتتيش العمل، ورشا عبد الباسط مدير عام الشئون الاقليمية والدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.