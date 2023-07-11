مدبولى: نهدف إلى دعم القطاع الخاص لتولى القيادة الكاملة فى المرحلة المقبلة

وأشار مدبولى - خلال مؤتمر بمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء - إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية فى إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث فى هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التى تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص فى عدد من الأصول التى تمتلكها الدولة.
وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكى يتولى القيادة بالكامل فى الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
ونوه بأن الحكومة أدخلت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، حيث تم أخذ العديد من القرارات الكبيرة التى يحلم بها القطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار.
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