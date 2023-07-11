مدبولى: صرف 10 مليارات دولار لدعم الصادرات بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته بمؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أنه تم تنفيذ 8 قرارات من مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح مدبولى، أنه تم السماح للمستثمر الأجنبى بالحصول على الإقامة خلال مدة تأسيس مشروعه الاستثمارى.
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