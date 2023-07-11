مدبولى: مصر تحتل المركز الأول فى تدفقات الاستثمار بشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وشدد مدبولى، خلال مؤتمر صحفى فى ختام الاجتماع الأسبوعى للحكومة، على أن الدولة تستهدف زيادة عدد السياح إلى 15 مليون سائح بنهاية 2023، وزيادة الصادرات السلعية والسياحية بنسبة 20%.
ولفت "مدبولى" إلى أن مصر تحتل المركز الأول فى تدفقات الاستثمار فى شمال إفريقيا.
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