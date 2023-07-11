جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته بمؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكى يتولى القيادة بالكامل فى الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
ونوه بأن الحكومة أدخلت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، حيث تم أخذ العديد من القرارات الكبيرة التى يحلم بها القطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى: الحكومة تتحرك بقوة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.