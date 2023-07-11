مدبولى: الحكومة تتحرك بقوة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته بمؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكى يتولى القيادة بالكامل فى الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.

ونوه بأن الحكومة أدخلت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، حيث تم أخذ العديد من القرارات الكبيرة التى يحلم بها القطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار.