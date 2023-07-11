مدبولى: الدولة تستهدف زيادة على الأقل 20% سنويا من الصادرات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن الحوافز التى أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التى تمت فى قانون الاستثمار تنص على أن جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق، سوف تتمتع بالحوافز الجديدة المقررة، والتوسع فى نطاق الشركات التى تحوز على الرخصة الذهبية، حيث كان ينص القانون على إتاحتها للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، ولكن أدخلنا فى التعديل الجديد أن يكون أى مشروعات ترى الدولة المصرية ومجلس الوزراء أحقيتها للترخيص، فسيتم منحها الرخصة".





وأضاف مدبولى - خلال مؤتمر بمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كل القيود التى كانت تخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، خاصة فى مجالات مرتبطة بصناعات تقوم على الغاز الطبيعى والطاقة، مثل صناعات البتروكيماويات، تم السماح بعملها بنظام المناطق الحرة، ولكنها مرتبطة بموافقة المجلس الأعلى للطاقة للموافقة والالتزام بتوفير الطاقة الكافية لتلك المشروعات حتى تعمل بنظام المناطق الحرة، كما تم المدة التى يمكن أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديد لإقامة تلك المشروعات حتى تسع سنوات".

وتابع: "من خلال التعديلات التى تقدمنا بها للبرلمان وحدث نقاش حولها فى مجلس النواب مؤخرا بإقرار موافقة عامة بها، فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات التى يحددها المجلس بالإعفاء عن مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد تشغيل المشروع فإنه من الممكن إعفاؤه حتى 100% من حق الانتفاع بالأرض لتلك المدة، أو رد جزء من قيمة الأرض إذا كانت مملوكة، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى ووارداته بالاتفاق مع وزارة المالية، إضافة إلى قابلية إعفاء مشروعات محددة بضوابط معينة من نصف تكلفة البنية الأساسية المنشأة لهذا المشروع، وتحمل الدولة لجزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات كحد أقصى منذ بدء المشروع، وذلك أيضا لبعض المشروعات المحددة".

ونوه "مدبولى" بأن كل تلك الحوافز التى أقرتها الدولة المصرية وتضعها للقطاع الخاص تأتى للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التى تقلل الفاتورة الاستيرادية وتزود الصادرات التى زادت خلال السنوات الخمسة الماضية بنسبة 16% لكل عام، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة على الأقل 20% سنويا من الصادرات، ولكى تحدث تلك الطفرة فقد تم وضع تلك الحوافز، كما تم إقرار ضمن التعديلات أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى غير ضريبية وإقرارها وطرحها فى وقت لاحق.

وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية، التى سيتم تحديدها وفقا للمواد الموجودة بالقانون، ستتمتع بحافز استثمارى حوالى من 35 إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبى نقدا "ضريبة الدخل"، وسدادها للمطور أو المستثمر الصناعى فى خلال مدة زمنية بسيطة، مبينا أنه بمجرد قيامه بالتسديد سيتم رد تلك النسبة من ضريبة الدخل.

ولفت إلى أنه تم وضع العديد من الحوافز الأخرى، حيث أن المجلس الأعلى للاستثمار كان قد انعقد برئاسة رئيس الجمهورية وصدر عنه 22 قرارا، وجرى تنفيذ 8 قرارات منهم، والقرارت الأخرى قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.