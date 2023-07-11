مدبولى: «الطروحات» برنامج مصرى خالص وليس مربوطا بصندوق النقد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الطروحات برنامج مصرى خالص، حيث أعلنت الدولة المصرية فى إطار وثيقة سياسة الملكية أن هذا الأمر توجهها، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على دور القطاع الخاص وتشجيعه: "هذا البرنامج مش مربوط بصندوق النقد أو أى مؤسسات أخرى، لكنه توجه للدولة، ونعمل على تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مشروعات جديدة من خلال الحوافز الكبيرة وتيسير الإجراءات التى نتخذها يوماً بيوم، مثل حل مشكلات وإعلان تعديلات فى قانون الاستثمار وحوافز بقرارات جديدة وتخصيصات لأراضى وإعفاءات".





وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى فى ختام الاجتماع الأسبوعى للحكومة على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر مرت بفترة استثنائية منذ عام 2011 أدت إلى إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار، سواء القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى، ومن ثم، كان على الدولة المصرية أن تتدخل لعمل مشروعات بنية أساسية كانت تفتقرها الدولة فى آخر 40 أو 50 سنة، ومن أجل خلق فرص عمل للشباب، بعدما تخطت نسبة البطالة 13% فى عام 2013 وعام 2014. وذكر رئيس الوزراء، أنّ الأرض أصبحت ممهدة للقطاع الخاص كى يستعيد الصدارة، وهو ما سيحدث عن طريق تخارج الدولة من قطاعات عبر الطروحات التى أعلنتها فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن هذا التخارج قد يصل إلى 100% من مؤسسات الدولة، حتى يكون القطاع الخاص موجودا فيها، على أن يكون هذا التخارج بالتدريج.

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