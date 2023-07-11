الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات العامة

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 93 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ مائتين وواحد وثلاثين مليونا وستمائة وستة وثمانين ألف جنيه.





كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 94 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ ثمانية وعشرين مليارا وأربعة وخمسين مليونا وستة وتسعين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 95 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ تسعمائة وثلاثة وثمانين مليونا ومائة وعشرة آلاف جنيه.

كما وقع قانون رقم 96 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ مليار وأربعة وتسعين مليونا وخمسمائة وخمسين ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسى قانون رقم 97 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ مليارين وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه.

ووقع أيضا قانون رقم 98 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ تريليون وأربعمائة وثمانية وتسعين مليارا وخمسمائة وسبعين مليونا ومائة وأربعة وثمانين ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 99 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ أحد عشر مليارا وثلاثمائة وسبعين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه.

ووقع قانون رقم 100 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ مليار وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسى قانون رقم 101 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ تسعة وستين مليونا وتسعمائة وواحد وخمسين ألف جنيه.

ووقع كذلك قانون رقم 102 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ مائتين وثلاثة وعشرين مليونا ومائة وثلاثة آلاف جنيه.

نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.