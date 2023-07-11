مدبولى: نتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى كلمته بمؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أن الحكومة تهدف فى المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص. وتابع مدبولى "اتخذنا العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص.. ونعمل على إزالة كل القيود أمام الاستثمار فى عدة قطاعات مثل الطاقة".

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