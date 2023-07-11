«الخارجية» تستقبل وفدا من الطلاب البلجيكيين المهتمين بالعلاقات الدولية

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الخارجية، وفداً من الطلاب من الرابطة الملكية لمؤتمر الدارسين الجامعيين ببلجيكا، والذى يقوم حالياً بزيارة للقاهرة ضمن جولته الدراسية الخارجية، ونظمت وزارة الخارجية لقاء موسعاً للوفد الزائر بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع للوزارة، وذلك بمشاركة السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير وليد حجاج مدير المعهد.





وحضر الوفد اللقاء برفقة السفير البلجيكى بالقاهرة فرانسوا كورنيه ديليزوس ورئيس وقيادات الرابطة الملكية للدارسين الجامعيين ببلجيكا والمعروفة بإسم "كونفرانس أوليفان دى بلجيك".

وقام السفير إيهاب نصر بإطلاع الوفد الزائر على المحاور الأساسية للسياسة الخارجية المصرية وللأولويات الدبلوماسية لوزارة الخارجية إلى جانب مجمل أوجه علاقات مصر مع شركائها فى القارة الأوروبية بما فى ذلك مرتكزات العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وبلجيكا. كما تناول السفير وليد حجاج مع الوفد الدور الذى يقوم به معهد الدراسات الدبلوماسية فى تدريب وتأهيل الملحقين الدبلوماسيين الجدد المنضمين إلى الوزارة وكذا مختلف العلاقات التعاونية التى تربط بين المعهد والمعاهد والأكاديميات الدبلوماسية النظيرة له على مستوى العالم.





وقد أشاد السفير البلجيكى من ناحيته بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وخاصة على صعيد التنسيق السياسى والتبادل الإقتصادى، معبراً عن إعتزازه بتوافر هذه الفرصة لتعريف الوفد الطلابى الزائر بمرتكزات السياسة الخارجية المصرية والدور النشط الذى تضطلع به مصر على الساحة الدولية وكذا من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة الملكية لمؤتمر الدارسين الجامعيين ببلجيكا تأسست عام 1954 وتهدف إلى تعريف طلاب الدراسات العليا فى بلجيكا بالحياة العامة والعمل السياسى على الصعيدين الوطنى والدولى، وتنظم الرابطة جولة خارجية لدارسيها كل عام إلى إحدى دول العالم للقاء والمسئولين والسياسيين والشخصيات العامة بها والتعرف على سياستها الخارجية.