مدير مركز القاهرة لتسوية النزاعات يشارك بمنتدى دبروفنيك فى كرواتيا

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى منتدى دبروفنيك للشؤون الدولية الذى عقد فى مدينة دبروفنيك فى كرواتيا خلال الفترة من 7 إلى 8 يوليو تحت عنوان "التعامل مع اعادة التشكيل العالمى". كما حضر المنتدى السفير أيمن ثروت سفير مصر فى كرواتيا.





ويهدف المنتدى، الذى يعقد كل عام، إلى مناقشة التحديات التى تواجه التعاون الدولى فى المرحلة الراهنة من أجل التصدى للأزمات المتداخلة التى يمر بها العالم وتجاوز الاستقطاب الناتج عن التوتر الحالى فى العلاقات الدولية. كما يتناول سبل تطوير الاستجابات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات ودور الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد. وافتتح المنتدى وزير خارجية كرواتيا وشارك فيه وزراء عدد من الدول الأوروبية وكبار مسؤولى المنظمات الدولية والإقليمية ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص.

هذا، وعبر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولى، فى مداخلته خلال الجلسة الخاصة بتعزيز الروابط فى منطقة البحر المتوسط إلى ارتباط أمن البحر المتوسط بأمن القارة الأفريقية وخاصة منطقة الساحل الافريقى، مشيرًا إلى تفاقم خطر الإرهاب فى القارة مع عرض اسهامات مصر فى دعم جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة بما فى ذلك من خلال نشاط مركز القاهرة، سعياً للدفع بمقاربة شاملةً لمواجهة الإرهاب تشمل كافة الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية.

كما تطرق إلى مؤتمر قمة المناخ COP27 كنموذج لنجاح العمل متعدد الأطراف فى التوصل الى نتائج ملموسة، ودور مصر فى هذا الإنجاز من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. وأشار فى هذا السياق إلى مبادرة الرئاسة المصرية للقمة حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP والتى تعد الأولى من نوعها فى مؤتمرات تغير المناخ كنموذج للاستجابات الشاملة فى التعامل مع التحديات الدولية. أشار كذلك إلى الفرص المتاحة فى إطار التصدى لتغير المناخ والتحول إلى الطاقة المستدامة من أجل دعم التعاونً بين الدول، بما فى ذلك فى منطقة البحر المتوسط.

وفى الختام، أكد مدير مركز القاهرة الدولى على حرص منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذى يتولى مركز القاهرة السكرتارية التنفيذية الخاصة به، على بناء جسور التعاون مع المنتديات المناظرة مثل منتدى دبروفنيك، بما يتماشى مع رغبة مصر فى توثيق علاقاتها مع الدول الصديقة ليس فقط على المستوى الحكومى الرسمى ولكن أيضاً على مستوى المنتديات الفكرية ومراكز الابحاث.