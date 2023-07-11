وزيرة التخطيط: هذه الشركات تخارجت منها الدولة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادى مملوك للشعب المصرى، مضيفة أنه تم طرح شركة بها عدد من الفنادق وتم بشكل تنافسى وتم الترسية فى شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، وتم الترسية على شركة "أيكون" المملوكة لـ"هشام طلعت مصطفى" والطرح الثانى هو طرح حصص أقلية فى 3 شركات والطرح قسمته 800 مليون دولار واستحوذت عليه شركة "أبو ظبى التنموية القابضة".





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