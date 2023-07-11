محمود بسيونى: استراتيجية جادة من الدولة المصرية لمواجهة عمالة الأطفال

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع دوت الخليج، إن مصر بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لمكافحة عمالة الأطفال، لافتًا إلى أنها ظاهرة قديمة تحاول الدولة المصرية التعامل معها بشكل أكثر جدية.





وأضاف "بسيونى"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية تحاول الآن تنفيذ استراتيجية أكثر استدامة للتعامل مع المشكلات التى تواجه الأطفال فى مصر، وتوفير بيئة آمنة لهم. ولفت "بسيونى"، إلى أنه يوجد الآن أكثر من مؤسسة أهلية ووطنية بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار خطة للدولة المصرية للتخلص من عمالة الأطفال بشكل مطلق.

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