وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاحات يهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد اليوم الثلاثاء، أن أحد المحاور الرئيسية فى خطة البرنامج الوطنى الإصلاحات الهيكلية للدولة هو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة التى تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لتنفيذها، منها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص وأن يكون هناك بعض هذه الأصول تحت إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، إلى جانب طرح أو بيع حصة جزء أو كل من الشركات أو من أصول الدولة.





وقال وزيرة التخطيط خلال مؤتمر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "إنه من هنا يأتى دور صندوق مصر السيادى وهو ذراع استثمارى للدولة المصرية لمساعدتها فى زيادة مشاركة القطاع الخاص سواء محلى أو أجنبى وتعظيم العائد من الأصول الخاصة بالدولة، فهذا الصندوق السياسى ملك للشعب المصرى وهدفه الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة". واستعرضت وزيرة التخطيط ما تم تنفيذ خلال الأشهر الماضية، حيث طرحت الدولة المصرية شركة تضم عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين وجرى طرحها بشكل تنافسى لاستهداف زيادة رأس المال لحصة أقلية فى تلك الفنادق وبعد تلقى العروض والمفاوضات المختلفة تم الترسية فى شكل زيادة رأس المال 700 مليون دولار بنسبة 37% على مستثمر مصرى مع تحالف ورأس مال أجنبى وهى شركة "أيكون" للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى جانب رفع كفاءة عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابى على جذب وزيادة أعداد السائحين واستقطاب شريحة أعلى منهم وزيادة الدخل السياحى وفقا للمستهدفات التى وضعتها الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.

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