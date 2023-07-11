مدبولى: نستهدف 191 مليار دولار كإجمالى إيرادات من العملة الصعبة فى 2026

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة زيادة الصادرات السلعية والسياحة بنسبة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج بنسبة 10%، والصادرات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنويا، وزيادة متحصلات قناة السويس 10% سنويا، وخدمات تكنولوجيا المعلومات 10% سنويا، فضلا عن زيادة الإيرادات الدولارية العامة للدولة المصرية بحوالى 70 مليارا فى العام.





وأضاف مدبولى - خلال مؤتمر بمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنه خلال عام 2026 ستكون الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة فى حدود 191 مليار دولار أمريكى، كما سيكون هناك 88 مليارا للصادرات السلعية، و20 مليارا إيرادات من السياحة، و45 مليارا تحويلات المصريين فى الخارج، و13 مليارا استثمار أجنبى مباشرأ و17 مليارا لقناة السويس مع عائدات قطاع الخدمات البحرية التى تم التوسع فيها وخدمات الموانئ التى تتم، إلى جانب تسعة مليارات دولار عائدات خدمات التعهيد".

وحول الشركات المطروحة فى البورصة، قال رئيس الوزراء "إن هناك شركات من الوارد إدخالها، فضلا عن بعض الشركات من الوارد إخراجها.. ولا نستطيع القول إننا سنطرح نسبة من شركة مدرجة فى البورصة، وهذا يحدث بصورة سرية للتحرك فى هذا الشأن، كما أن الدولة المصرية ستتحرك فى عدد من هذه الشركات المطروحة فى البورصة، وبها طرح ثانوى".

وأضاف: "القطاع الخاص المصرى الوطنى هو من يستثمر فى الشركات والمشروعات المطروحة، وهذا شئ جيد ورسالة ثقة بأن المستثمر المصرى مطمئن وأن الدولة اقتصادها قوى".