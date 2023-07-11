أحمد الطاهرى: تجمع دول جوار السودان فى القاهرة يعطى إشارات واضحة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه من الضرورى أن يتنبه المجتمع الدولى للمخاطر والضغوط التى يتعرض لها دول جوار السودان، لا نتحدث هنا فقط عن الضغوط التى يشكلها نزوح عدد من أهلنا فى السودان لدول الجوار، والتى لا بد للمجتمع الدولى أن يتكاتف لتخفيف الضغط عن دول الجوار، ويتحمل القدر البسيط من مسؤولياته فى هذا الأمر.





وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، بشأن استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان، أن هناك تحديات أخرى تتعلق بأمور أمنية واستراتيجية، لا أحد فى الإقليم كله يتحمل سيولة الوضع فى السودان، الأمر بالغ الخطورة، وبالتالى مصر تتحرك يهدف لوقف النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية، فالسودان كان يريد أن يتعافى من فترات طويلة لم يعرف فيها جودة الحياة التى تليق به، وبالتالى أن ينحدر بفعل هذا الصراع فهذا أمر لا تقبله مصر ولا دول الجوار ولا الإنسانية.

وأكد أن مثل هذا التجمع فى القاهرة يعطى إشارات واضحة، أولها مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف، وانعكس فى شكل تسهيلات كبيرة قدمتها مصر، سواء فى عمليات إجلاء الرعاية ومساعدة الدول الشقيقة فى إجلاء رعاياها بسهولة، وانسيابية الأمر فى معبر أرقين الحدودى وحصور مصر بالمعدات والتجهيزات لدعم الأشقاء فى السودان، وحضور أهلنا فى السودان فى مختلف ربوع مصر وهم محل ترحيب من أهلهم هنا فى مصر.

وشدد أيضا أن على المجتمع الدولى أن يتحمل تبعات هذا الأمر، ولا أتحدث هنا عن مصر فقط، فجنوب السودان وتشاد لديهما نفس الأمر، فحضور الجوار كلا مكتملا فى هذا المؤتمر وهو لديه ما لديه فى العلاقات الثنائية، فتنحية هذه الخلافات فى مؤتمر دول جوار السودان بحثا عن الهدف والحل يعتبر نجاحا.

وتابع أنه منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية، اختلف التعامل فى إفريقيا عن عقود مضت، واستعادت مصر دورها الريادى فى القارة، وقدمت النموذج التنموى الملهم فى القارة بشهادة الكثير من الأشقاء، وكان السيسى أول رئيس مصرى يزور بعض الدول الإفريقية، وهو الأوحد الذى زار الأقاليم الخمسة للقارة، كما صاغت مصر العديد من الاستراتيجيات الخاصة بحفظ السلم والأمن فى إفريقيا، وتنامى العلاقات مع دول حوض النيل، واستعادة وهج تجمع الساحل والصحراء، الذى عاد منذ انعقاد قمته فى شرم الشيخ، والمبادرات التنموية، وحضور مصر فى أزمة كورونا، وحديث مصر باسم إفريقيا فى المحافل الدولية، والظلم الذى تتعرض له القارة جراء أزمة المناخ، وبالتالى الحضور المصرى فى إفريقيا لا يختلف أيضا عن هذا السياق، وإن كان للوضع فى السودان أولوية قصوى بالنسبة لمصر.



