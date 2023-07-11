مدبولى: مصر دولة شابة وبتزيد كل سنة 2 مليون نسمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى - خلال مؤتمر بمجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن القطاع الخاص أسهم فى تغطية مستلزمات مشروع حياة كريمة. وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن مصر دولة شابة وبتزيد كل سنة 2 مليون نسمة.

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