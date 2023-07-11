شكرى يلقى بيان مصر فى جلسة النقاش العاجل حول حوادث حرق القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - ألقى سامح شكرى وزير الخارجية،من خلال كلمة مسجلة، بيان مصر أمام جلسة النقاش العاجل حول " تصاعد أعمال الكراهية الدينية التى تتجلى فى الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم" التى عقدها مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بناء على طلب من مجموعة الدول الإسلامية على خلفية حوادث إحراق القرآن الكريم الأخيرة.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن وزير الخارجية أدان فى كلمته بأشد العبارات الجرائم التى تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم، مع ترحيبه بعقد جلسة النقاش العاجل، ومطالبته مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإيلاء الاهتمام اللازم لتفشى ظاهرة الإسلاموفوبيا.

كما أعرب الوزير شكرى عن بالغ القلق والاستنكار لتكرار جرائم حرق المصحف الشريف على يد متطرفين والتى كان أخرها الجريمة التى وقعت أثناء احتفال الملايين من المسلمين بعيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة التصدى لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية شدد أيضاً على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد التشريعات التى تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتطوير الاستراتيجيات لتعزيز التعايش السلمى ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

واختتم بيان مصر بالتأكيد على أن التمتع بالحريات بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير يستتبعه مسئوليات وواجبات يتعين على الدول ضمان احترامها لصون حريات وحقوق الأخرين والحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات.