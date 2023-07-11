عزم الرجال رغم الحر.. استمرار أعمال البناء والتركيبات بمونوريل أكتوبر (صور)

جدة - نرمين السيد - ويعكس استمرار الأعمال، فى ظل الأجواء الحارة، قوة المصريين وعزيمتهم وقوة إرادتهم، على النهوض ببلدهم ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ذكرت أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.
وتوقع الخبراء وجود ظاهرة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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