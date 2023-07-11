تحدت الظروف وكافأها التحالف الوطنى.. بسمة شوقى تحلم بالدكتوراه (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - من رحم المعاناة وقسوة الظروف وُلدت بطلة بعقل من نور فى حياة تحتضنها كفوف والدتها وأجنحة حنانها كالملائكة ليكافئها الله بنجاح باهر سطر اسمها فى سجل أوائل الجمهورية وتفوق دراسى مُلهم لكل من قهرته الظروف المادية والتفكك الأسرى.





الأولى على الثانوية الصناعية بـ3 ساعات مذاكرة.. حكاية أصغر بقالة فى مصر

بدأت القصة منذ أن كانت بسمة شوقى الأولى على الثانوية الصناعية، وهى بعمر الشهرين فقط فى رحم والدتها، وانفصال والدها عن والدتها، لتخرج بسمة للحياة من رحم أم مصرية قهرت الظروف بمفردها لتحسن تربية ابنتها، وقررت بسمة وهى فى الصف الرابع الإبتدائى أن تعمل فى محل بقالة داخل قريتها، لتساعد والدتها بالمصاريف وتكاليف الدراسة.

ومنذ أن كان عمرها 9 سنوات خرجت بسمة لتعمل مثابرة فى وجه الحياة، ليبدأ يومها من السابعة صباحًا متوجهه للمدرسة ثم تعود لتعمل بمحل البقالة حتى الحادية عشر مساءً وهذا على مدار السنوات تذاكر فى وقت الفراغ داخل محل البقالة، حتى أصبحت الأولى على الجمهورية بالثانوية الصناعية بنسبة 99%.



اشتغلت فى محل البقالة لآخر يوم فى الامتحان

التقت عدسة "دوت الخليج" مع الطالبة بسمة شوقى الأولى على الجمهورية فى الثانوية الصناعية، وابنة قرية إشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود، محافظة البحيرة، لتروى قصة تفوقها من داخل محل البقالة، قائلة: عانيت أنا ووالدتى كثيرًا فى الحياة من ظروف مادية وقسوة، ولكنى كنت دائمًا متفوق ومن الأوائل حتى أسعد والدتى الطيبة لأعوضها عن تضحيتها لأجلى، وفى الشهادة الإعدادية كنت من الأوائل ولكنى لم استطع الإلتحاق بالثانوية العامة نظرًا للظروف وتكاليف دراستها.

وأكملت "بسمة": لم أفقد الأمل والتحقت بالثانوية الصناعية ودراسة الجداريات، وكنت على يقين بأن الله سيعوضنى، ومابين المدرسة والعمل بمحل البقالة لم أذاكر إلا 3 ساعات فقط أو أقل باليوم، ولكن بتركيز ودقة، كنت أخمن أننى سأصبح من أوائل المحافظة، ولكنى صدمت بأننى الأولى على الجمهورية بنسبة 99%، حينها شعرت بأن قلبى سيتوقف من الفرحة، ورأيت الفرحة على وجه أمى وهذا كان الفوز الأعظم.

وتابعت "الأولى على الثانوية الصناعية": تلقيت اتصالًا هاتفيًا من مكتب وزير التعليم الفنى، لتكريمى بالمقر فى العاصمة الإدارية الجديدة، هنا تذكرت معاناتى وكرم الله بأنه كافئنى بهذا النجاح، والشكر بعد الله فى مسيرة حياتى كلها هو لأمى الذى لم تكل ولا تمل يومًا من خدمتى وتربيتى على حسن الأخلاق.

وبدموع الفرحة وزغروطة هادئة بدأت والدة بسمة تتحدث عن سر تفوق ابنتها، قائلة: بسمة كانت ترى معاناتى فى توفير الطعام للمنزل وظروفنا القاسية، وخرجت تعمل وهى بعمر الـ9 سنوات، كبرت ابنتى بسمة على التفوق والآن رفعت رأسى وكرمتنى أمام الناس بنجاحها وحصولها على المركز الأول.

التحالف الوطنى يحقق حلم بسمة بمنحة دراسية حتى الدكتوراه

بعد انتشار قصة بسمة المُلهمة وكفاحها لتصبح الأولى على الجمهورية بالثانوية الصناعية، تكفل التحالف الوطنى بتكاليف تعليم بسمة شوقى بمنحة دراسية حتى الدكتوراه، لتصبح بسمة نموذجًا مكافحًا ومُلهمًا لكل الشباب.