المهندس أحمد ماهر: مهرجان العلمين يشهد توليفة غير مسبوقة من الفعاليات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يوليو 2023 08:26 مساءً - قال المهندس أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة سكاي دايف فاروس، إن مصر ما زالت قادرة على صناعة المعجزات بعبقرية تحترف كتابة التاريخ، وفى حالة فريدة تعيد فيها بلد عريق إنتاج مدينتها القديمة من جديد، وهي العلمين الجديدة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين 2023 أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، أن شركته تنظم فعاليات مهرجان العلمين 2023، حيث ينطلق للعالمية تحت عنوان "العالم علمين"، وهى أكبر احتفالية فنية رياضية ترفيهية يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وقريبا ستكون الأهم.

وتابع: "ننطلق من هنا، من المدينة ذات التاريخ والتي صارت الآن مدينة المستقبل، العلمين مدينة الجيل الرابع بامتياز ومن هنا ننطلق ونحتفي بمدينة تم استغلال كل أحوزتها، بحرها وهوائها وشواطئها الممتدة حتى رمالها وأرضها وكل أجوائها صارت تضج بالفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وهي مدينة تسبق نفسها وتسطر تاريخها الجديد كمدينة للسلام والمحبة، ويمتد مهرجانها هذا العام من 13 يوليو حتى السادس العشرين من أغسطس بتوليفة غير مسبوقة من الفعاليات التي لم يجمعها حدث واحد من قبل".

وأكد، أن أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي سوف يجتمعون على أرضها معا، وحين تبدأ منافسات الكرة الشاطئية، فإنه يجب تذكر أن العلمين تمتلك أكبر ممشى سياحي على البحر المتوسط، وفي مجالها الجوي الممتد سنشهد منافسات القفز بالمظلات ثم عروض الطائرات.

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تستضيف الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.