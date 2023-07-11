التعليم العالى تهنئ عمرو زكريا لفوزه بمنصب نائب «علوم المحيطات» باليونسكو

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، لفوزه بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو (UNESCO-IOC) عن المجموعة الخامسة (الدول الإفريقية والعربية).





ويمثل فوز الدكتور عمرو زكريا حمودة بهذا المنصب عن الدول الإفريقية والعربية، دورًا حيويًا مهمًا فى دعم فريق التنسيق الحكومى الدولى لنظام الإنذار المبكر من تسونامى والتخفيف من آثارها فى شمال شرق المحيط الأطلسى والبحر المتوسط والبحار المتصلة (ICG / NEAMTWS).

جدير بالذكر، أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، التابعة لليونسكو، هى هيئة مستقلة داخل منظمة الأمم المتحدة، وتعد اللجنة الوحيدة داخل المنظمة المختصة بعلوم البحار، وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون الدولى وتنسيق البرامج فى مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات؛ من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة معترف بها من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها المنظمة الدولية المختصة فى مجالات البحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية.