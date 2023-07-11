ويمثل فوز الدكتور عمرو زكريا حمودة بهذا المنصب عن الدول الإفريقية والعربية، دورًا حيويًا مهمًا فى دعم فريق التنسيق الحكومى الدولى لنظام الإنذار المبكر من تسونامى والتخفيف من آثارها فى شمال شرق المحيط الأطلسى والبحر المتوسط والبحار المتصلة (ICG / NEAMTWS).
جدير بالذكر، أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، التابعة لليونسكو، هى هيئة مستقلة داخل منظمة الأمم المتحدة، وتعد اللجنة الوحيدة داخل المنظمة المختصة بعلوم البحار، وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون الدولى وتنسيق البرامج فى مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات؛ من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية، وعمليات صنع القرار للدول الأعضاء فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجنة معترف بها من قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها المنظمة الدولية المختصة فى مجالات البحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى تهنئ عمرو زكريا لفوزه بمنصب نائب «علوم المحيطات» باليونسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.