فتح باب التقدم للمشاركة فى جائزة مصر للتميز الحكومى العربى بدورتها الثالثة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب الترشح للمشاركة فى الدورة الثالثة لـ "جائزة مصر للتميز الحكومى العربى"، فى إطار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال التميز الحكومى والتطوير المؤسسى، والتى شهدت نجاحا ملحوظا فى أعمال دورتيها السابقتين الأولى والثانية.





وأكدت الوزارة أن "جائزة مصر للتميز الحكومى" تهدف إلى تشـجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن فئات "جائزة مصر للتميز الحكومى" "15 جائزة" تتضمن جوائز مؤسسية وجوائز فردية، حيث تضم الجوائز المؤسسية: جوائز رئيسية لأفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وجوائز فرعية لأفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومى عربى لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومى عربى لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل مشروع حكومى عربى لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومى عربى ذكى، بينما يتم تخصيص الجوائز الفردية لأفضل وزير عربى، وأفضل محافظ عربی، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية فى المدن العربية، وأفضل موظف حكومی عربی، فضلا عن افضل موظفة حكومية عربية.

وأضافت الوزارة أن الفئة المستهدفة تشتمل على كافة الجهات الحكومية، والموظفين الحكوميين فى الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة، فضلا عن القدرة على استيفاء متطلبات معايير التميز الخاصة بالجائزة ويمكنهم التقدم لفئات الجائزة المختلفة.

ويتم تقديم طلبات الترشح فى مختلف الفئات المؤسسية والفردية على الموقع الإلكترونى الرسمى للجائزة /https://ageaward.com علما بأن آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023، كما يتم تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة تكريما معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.