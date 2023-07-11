متحدث الوزراء: برنامج الطروحات شمل 5 شركات من أصل 32 شركة

جدة - نرمين السيد - أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم جلب 1.9 مليار دولار حصيلة ما تم توقيعه من طروحات مع القطاع الخاص، مضيفًا أن السوق المصرية جاذبة للمصريين والأجانب، وذلك سيسهم فى سير وتيرة الطروحات بشكل أكبر وأسرع، فى ظل الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى، «الأرقام تتحدث، فقد تمكنت الدولة من عملية البيع بسعر كويس جدًا، وهذه الشركات تقدر بـ5 شركات وهى جزء من 32 شركة تسعى الدولة للتخارج منها».





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «CBC»، إن العائد الذى ستحصل عليه الدولة من عوائد عمل هذه الشركات، سيكون أكبر بكثير، وسيفوق ما كانت الدولة ستحصل عليه، وهى صاحبة الملكية الكاملة، حيث إنه سيتم إعادة تأهيل هذه الشركات إلى حد بعيد.

وذكر أنه سيتم العمل بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة لطرح شركات أكبر، مضيفًا: «أرباح الشركات المطروحة ستتضاعف فى الفترة المقبلة، وعملية الطرح اليوم، ستشجع المستثمرين للدخول بشكل أكبر»، مؤكدًا طرح شركات حكومية أكبر المرحلة المقبلة.

وعلق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقرار مشروعات قوانين وقرارات تلغى الإعفاءات التفضيلية الممنوحة للشركات الحكومية، وتمنح تسهيلات عدة للقطاع الخاص أبرزها التوسع فى نظامى المناطق الحرة والرخص الذهبية.

وأفاد بأن هذا القرار يتزامن مع ما طرحه رئيس الوزراء من حوافز وقرارات من جانب المجلس الأعلى للاستثمار فى إطار تحفيز الاستثمار الأجنبى والمحلى وإلغاء اى تمييز سابق لصالح شركات الدولة لتشجيع القطاع الخاص بالعمل فى تنافسية كلها شفافية وحيادية، وهذه رسالة مركزة على أن البرلمان يعمل بتناغم مع الحكومة لإصلاح اقتصادى شامل وتحسين بيئة الاستثمار.