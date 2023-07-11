قطاع السفر الجوى يواصل نموه خلال شهر مايو

جدة - نرمين السيد - وارتفع إجمالى حركة السفر الجوى -ويقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر- فى مايو 2023 بنسبة 39.1% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضى، بينما وصلت النسبة الإجمالية لحركة المسافرين على مستوى العالم إلى 96.1% من المستويات المسجلة فى مايو 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

انتعشت حركة السفر المحلية فى مايو 2023 بنسبة 36.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى. وتجاوز إجمالى حركة السفر المحلية فى مايو الماضى النسبة المسجلة خلال الشهر ذاته من عام 2019 بواقع 5.3%.

ويعتبر هذا الشهر الثانى على التوالى الذى تواصل فيه حركة السفر المحلية مسارها التصاعدى بشكل يتجاوز المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد.

ارتفعت حركة السفر الدولية بواقع 40.9% قياسا بشهر مايو 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفى مقدمتها شركات الطيران فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية فى مايو 2023 نسبة 90.8% من المستويات المسجلة فى مايو 2019، حيث نجحت شركات الطيران فى الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية فى تجاوز المستويات المحققة قبل جائحة كوفيد-19.

ارتفع عامل الحمولة الإجمالى للقطاع بنسبة 81.8%، وفى مقدمته شركات الطيران فى أمريكا الشمالية بواقع 86.3%.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال ويلى والش، المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا": "شهدنا ارتفاعا كبيرا فى حركة السفر الجوى خلال شهر مايو، لا سيما مع اكتمال حجوزات الطائرات ووصول متوسط عامل الحمولة إلى 81.8%.

كما وصل النمو المسجل فى الأسواق المحلية إلى المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، ووصل الطلب الدولى إلى نسبة 90.8% من المستويات المسجلة قبل الجائحة وخاصة خلال هذه الفترة مع اقتراب موسم السفر الصيفى".

وعن أسواق السفر الدولية سجلت شركات الطيران فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 156.7% فى حركة المسافرين خلال شهر مايو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، حيث حافظت على الزخم الإيجابى الكبير الذى اكتسبته منذ رفع القيود المتبقية على السفر فى المنطقة فى وقت سابق من العام الجارى، كما ارتفعت السعة بنسبة 136.1% وعامل الحمولة بواقع 6.4 نقطة مئوية ليبلغ 80.0%.

شهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 19.8% فى حركة المسافرين مقارنة بشهر مايو 2022، بينما ارتفعت السعة بنسبة 14.2% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.9 نقطة مئوية إلى 84.4%.

وسجلت شركات الطيران فى الشرق الأوسط زيادة بنسبة 30.8% فى حركة المسافرين مقارنة بشهر مايو من العام الماضى، بينما ارتفعت السعة بنسبة 25.0% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.6 نقطة مئوية إلى 80.2%.

وتتصدر المنطقة منحنى التعافى مع تجاوز حركة المسافرين فيها لشهر مايو المستويات المسجلة عام 2019 بواقع 17.2%.

وشهدت شركات الطيران فى أمريكا الشمالية خلال شهر مايو 2023 تحسنا بنسبة 31.0% فى حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. وارتفعت السعة بنسبة 23.2% وازداد عامل الحمولة بواقع 5.1 نقطة مئوية إلى 85.1%، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

وحققت شركات الطيران فى أمريكا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 26.3% فى حركة المسافرين بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بينما ارتفعت السعة بشكل متسارع بواقع 27.3% وانخفض عامل الحمولة بواقع 0.7 نقطة مئوية إلى 83.8%، وكانت أمريكا اللاتينية هى المنطقة الوحيدة التى تجاوز فيها نمو السعة معدلات نمو حركة المسافرين خلال الشهر.

وارتفعت حركة المسافرين لدى شركات الطيران فى إفريقيا بنسبة 45.2% فى مايو 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى، كما ازدادت السعة فى شهر مايو بنسبة 44.2% وعامل الحمولة بواقع 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 68.8%، وهو الأدنى بين جميع المناطق.

وعن أسواق السفر المحلية سجلت سوق السفر المحلى فى البرازيل نموا بنسبة 8.6% فى مايو قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضى، وكانت أخر الأسواق المحلية من حيث التعافى الكامل مع تجاوز مستوى حركة السفر فيها للمستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 "مايو 2019" بواقع 6.5%.

وارتفعت حركة السفر المحلية فى اليابان بنسبة 39.0% خلال شهر مايو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، لتسجل أقوى أداء بعد الصين، كما وصلت إلى 99.8% من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وأضاف والش: "أصبح السفر الجوى ركيزة أساسية فى الحياة اليومية، ويعد الطلب القوى أحد أهم العوامل المحفزة لعودة شركات الطيران إلى تحقيق الأرباح. ونتوقع وصول صافى أرباح شركات الطيران خلال العام الجارى إلى 9.8 مليار دولار أمريكى. ولا شك أن هذا المبلغ كبير للغاية وخاصة فى أعقاب الخسائر الهائلة التى تكبدتها الشركات جراء الجائحة، ولكن يمثل متوسط هامش الربح الصافى عند 1.2% ما مقداره 2.25 دولار أمريكى عن كل مسافر مغادر، ولا يمكن ضمان استدامة هذا العائد على المدى الطويل".

وتابع والش: "يبدو أن الجائحة، رغم ما أسفرت عنه من تغييرات عديدة فى قطاع الطيران، لم تنجح فى إعادة التوازن لسلسلة القيمة فى قطاع الطيران. مع إعلان المطارات الأوروبية خلال الأسبوع الماضى عن تحقيق أرباح مجمعة بقيمة 6.4 مليار يورو "7 مليار دولار أمريكى" خلال عام 2022، تقدر إياتا بأن شركات الطيران الأوروبية حققت أرباحا بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكى فى العام نفسه. ولا شك المغزى من حديثنا لا يتجاوز كونه تسليطا للضوء على أرباح حققتها الشركات مقابل جهودها، غير أن هذه الأرقام تضعنا أمام سؤال مثير للاهتمام يتعلق بفاعلية دور اللوائح التنظيمية الاقتصادية المعنية بالمطارات فى حماية المصلحة العامة عندما يتسنى لمورد محتكر "المطارات" تحقيق عائدات أكبر من التى تحققها الشركات التنافسية "شركات الطيران" التى تزودها بالخدمات. وأعتقد بأن الحكومات ملزمة بالتحقق من هذا الجانب على أقل تقدير".