محافظ الإسكندرية: الشواطئ استقبلت 3438 فردا من ذوى الهمم منذ بداية الصيف

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن الشواطئ على أتم الاستعداد لاستقبال أعضاء الجمعيات الخيرية وذوى الهمم بالمجان، مشيرا إلى أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن استقبلت الشواطئ 45 جمعية خيرية بإجمالى 3438 فردا من ذوى الهمم بينهم 230 كفيفا.





ووجه المحافظ -وفقا لبيان المحافظة اليوم الثلاثاء- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الدكتور محمد عبد الرازق، بتوفير كافة سبل الترفيهة لأبنائنا من ذوى الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية على الشواطئ وخاصة شاطئ ذوى الهمم. بدوره، أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الشواطئ استقبلت العام الماضى 196 جمعية بإجمالى 29 ألفا و260 فردا منهم 500 مكفوفين، وأن الشواطئ ترحب دائما باستقبال ذوى الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية، وتسعى لتوفير سبل الراحة والدعم لهم لكى يستمتعوا بالنزول للبحر بأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين. فى شأن آخر، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق ومخازن وأماكن تداول السلع الغذائية وغير الغذائية. وأسفرت الحملات وفقا لبيان المديرية عن ضبط مخزن مواد غذائية يعمل بدون ترخيص لأحد سلاسل السوبر ماركت، وتم التحفظ على 213 علبة عصير مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، و120 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على الحيازة، و33 علبة بسكويت وشيكولاتة ومعلبات، و32 علبة زبادى، و14 زجاجة رايب منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

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