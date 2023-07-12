خبراء جزائريون: العلاقات مع مصر محورية وتضرب فى أعماق التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأكد الخبراء أن هذه المحادثات تأتى فى إطار سنة التشاور التى تمتاز بها العلاقات بين البلدين، وتناولت عددًا من القضايا المشتركة، مشيرين إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين، سيعزز التعاون المشترك بين البلدين ويعود بالنفع على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك وفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية.

وأوضح عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، الدكتور سليمان أعراج، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، أن التنسيق والتشاور سنة مؤكدة فى العلاقات المصرية - الجزائرية، وهو ما يعكسه تبادل الاتصالات والزيارات رفيعة المستوى التى تجمع بين قيادتى البلدين.

وأشار إلى حرص مصر والجزائر على أن تكون علاقتهما فى إطار دعم العلاقات الأخوية والصداقة، وأيضا فى إطار تعزيز وتكامل الأدوار بين البلدين، خاصة فى القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها تلك المتعلقة بأمن الطاقة والأمن الغذائى والصحى وأمن المنطقة، الذى يشكل أحد أهم الساحات التى تسعى مصر والجزائر إلى تعزيز التشاور بينهما.

وأضاف أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين المصرى والجزائرى تضمنت إشارة بتنظيم لقاء مرتقب بينهما، وذلك لتعزيز التشاور والتعاون المشترك؛ بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، اعتبر الدكتور عبدالقادر سوفى المتخصص فى الدراسات الاستراتيجية والأمنية وسياسات الدفاع والأستاذ بجامعة البليدة 2 الجزائرية، فى تصريحات لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المكالمة الهاتفية التى دارت بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعبد المجيد تبون كانت "ثرية وهامة"، وتدخل فى إطار 3 محاور أساسية؛ وهى العلاقات الثنائية وقوتها وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق السياسى إزاء القضايا التى تهم البلدين سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية.

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين ليست بحاجة إلى إعادة التعريف لأنها ضاربة فى أعماق التاريخ وقوية، وتعتبر من بين أفضل العلاقات التى يمكن أن تجمع بين دولتين عربيتين وإسلاميتين؛ لما لهما من تقارب ثقافى وتاريخى ونضالى مشترك كحرب أكتوبر وحرب الجزائر التحريرية ضد الاستعمار.

وأضاف الدكتور سوفى أن مصر والجزائر لديهما انشغالات اقتصادية تتعلق بالمضى قدما فى بناء اقتصاد قوى والتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، وتعزيز شراكتهما الاقتصادية بما يتيح تبادل الخبرات والتقنيات، وتعزيز التبادل التجارى، والتنمية المحلية، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وتابع المتخصص فى الدراسات الاستراتيجية والأمنية وسياسات الدفاع والأستاذ بجامعة البليدة 2 الجزائرية، قائلا إن الدولتين تتقاسمان مجموعة من القواسم المشتركة فيما يخص البعد السياسى، لاسيما فى منطقة الشرق الأوسط والساحل والصحراء، وكيفية الوصول إلى حلول تخدم الإخوة الليبيين وتعم الاستقرار على حدود الدولتين، فضلا عن مساعدة السودانيين على الخروج بسلام من أزمتهما السياسية والأمنية.

وأضاف أن الجزائر ستكون ممثلة للعرب وإفريقيا فى مجلس الأمن الدولى، وستدافع على عديد من القضايا العالقة فى الشرق الأوسط وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر والجزائر تلعبان دورا مهما وكبيرا داخل التكتلات الإقليمية والدولية نظرا لكونهما قاطرتين داخل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والمؤتمر الإسلامى وفى مجموعة عدم الانحياز، وتسعيان إلى الدخول إلى تكتل "البريكس" الاقتصادى والذى من شأنه أن يعظم مصالح الدولتين الاقتصادية والسياسية والأمنية.

بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، الدكتور إدريس عطية، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين المصرى والجزائرى تعكس عديدا من الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث ناقش قائدا البلدين عديدا من القضايا والملفات المشتركة؛ وعلى رأسها الملف الليبى، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتحولات العالمية كالأزمة الأوكرانية أو تلك القضايا التى تدخل فى إطار العالم العربى أو القارة الإفريقية.

وأضاف أن اللقاء المرتقب الذى تم الإشارة إليه فى بيان الرئاسة الجزائرية بين قائدى البلدين سيعزز من أبعاد التعاون المشترك بين أكبر بلدين فى المجموعة العربية، مشيرا إلى أن مواقف البلدين فى قمتى الجزائر وجدة واحدة وجمعتهما نفس وجهات النظر لتعزيز العمل العربى المشترك والتوجه نحو إنشاء تكتل اقتصادى عربى، فضلا عن حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى.

فيما أوضح المحلل السياسى الجزائرى والكاتب الصحفى المختص فى الاقتصاد والمسائل الجيوسياسية، سيف الدين قداش، لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن العلاقات المصرية - الجزائرية علاقات متميزة واستراتيجية وحيوية، بالنظر لما يجمع البلدين من المصالح والملفات والتى يعمل الطرفان على تسويتها على غرار الملف الليبى، حيث تعمل القاهرة والجزائر على إيجاد حل يستجيب لطموحات الشعب الليبى، ويحقق السلام فى هذه البلاد التى عاشت أكثر من عقد فى صراع.

وأضاف أن مصر والجزائر يجمعهما الملف الفلسطينى وسبل توحيد الصف الفلسطينى والسعى قدما نحو نيل فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.

وأوضح أن الجزائر بحكم أنها دولة محورية واستراتيجية فى منطقة المغرب العربى، ومصر كدولة شرق أوسطية استراتيجية فى شمال إفريقيا يتفقان على ضرورة تحقيق السلم والأمن فى السودان ومساعدته على الخروج بسلام من أزمته.