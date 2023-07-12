طقس الأربعاء.. اعرف كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على جميع الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 35 24

بنهـا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 34 17

الطور 35 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 24

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 36 26

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 26

أبوسمبل 40 28