وزير الرى: تدعيم المعمل المركزى بالوادى الجديد بأحدث الأجهزة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن تدعيم المعمل المركزى بالوادى الجديد والتابع للقطاع بأجهزة حديثة عالية التقنية.





وصرح الدكتور سويلم، بأن المعمل المركزى بالوادى الجديد حاصل على شهادة الاعتماد الدولى الأيزو (17025) فى المياه والتربة فى مجال تحاليل المياه كيميائيا وبكتريولوجيا من المجلس الوطنى لاعتماد المعامل فى عام 2013 وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر 2025، فى 41 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 قياسات أدلة للتلوث البكتريولوجى، وأنه بعد تدعيم المعمل بعدد من الأجهزة الحديثة سيتم مستقبلاً زيادة العناصر الحاصل فيها المعمل على الأيزو كيميائيا وبكتروبيولوجيا، وهو ما يدعم قدرته ويرفع من مكانته الفنية على مستوى العالم.

وأكد الوزير، حرصه على تزويد المعمل وفروعه، فى المنيا وطنطا والداخلة، بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة الكيميائيين والعاملين لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات المعمل لرفع كفاءته فى إطار خطة الوزارة للحفاظ على المستوى العالمى الذى وصل إليه المعمل، مشيرا لدور المعمل فى مراقبة نوعية المياه ومتابعة سلوك الخزانات الجوفية لدعم متخذى القرار.

وأضاف، أن المعمل المركزى بالوادى الجديد نجح سابقاً وبجداره فى اجتياز دورات اختبارات الكفاءة الحرفية التى اشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعى للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعى الحكومى بهونج كونج، وهو ما جعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالمية فى جودة الأداء.

الجدير بالذكر أنه تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الـ ICP Ms وهو جهاز ألمانى الصنع thermo Fisher لقياس العناصر ذات التركيزات المنخفضة والعالية لعناصر الجدول الدورى بواسطة البلازما وقياسها عن طريق مطيات الكتلة بدقة تركيز تصل إلى جزء فى البليون والجهاز مزود بوحدة Auto Sampler (الحاقن الالكترونى) لسحب العينات بطريقة أوتوماتيكية تصل إلى 560 عينة والجهاز مزود بوحدة هضم micro wave إيطالى لتحويل العينات الصلبة إلى السائلة - ومزود أيضاً بوحدة تنقية مياه أسبانى الصنع (Altra – pure water) وهو عبارة عن جهاز لنزع الأيونات الموجودة بالمياه تماما.

كما تم تدعيم المعمل بأحدث نسخة من جهاز الاشتعال الضوئى الأوتوماتيكى، إنجليزى الصنع لقياس عناصر الصوديوم - البوتاسيوم معاً فى نفس الوقت وبتركيزات عالية الدقة، وتم تدعيم المعمل أيضاً بجهاز عكارة من إنتاج أمريكى (HACH) له قدرة على قياس تركيزات من صفر حتى 4000 NTU، كما تم تزويد المعمل بجهاز اسبكترو فوتومتر إنجليزى الصنع له القدرة على القياس لطول موجى يبدأ من 190 – 1100 نانوميتر لقياس عناصر "الحديد – المنجنيز – الفوسفور – السلفات – الكبريتات، كما تم تدعيم المعمل بجهاز كالدهل ألمانى الصنع عالى التقنيه والذى يشتمل على وحدة الهضم والشفط لقياس (النيتروجين - الأمونيا - النترات) ولهذا الجهاز أهمية كبيرة فى قياس أدلة التلوث.