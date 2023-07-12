وزير الخارجية التونسى: التقارب مع مصر يحمل معان سياسية مهمة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرا بين بلاده ومصر فى العديد من المجالات من أجل العمل على مواجهة التحديات المشتركة، لافتا إلى أن البلدين يتمتعان بأهداف وتحديات متقاربة خاصة فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة.





وقال الوزير -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى تونس– إن هذا التنسيق، وتلك العلاقات الطيبة الأخوية بين البلدين على جميع المستويات، والعلاقات الطيبة الأخوية بين قيادتى البلدين الرئيس التونسى قيس سعيد، والرئيس عبد الفتاح السيسى، تحمل معنى سياسيا مهما بشأن التضامن فيما بيننا، فضلا عن وحدة الأهداف، والتشارك فى العديد من القيم. وثمن الوزير ما شهدته النقلة النوعيّة الأخيرة فى العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية.

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