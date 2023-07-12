توقيع الرئيس السيسى على قانون ربط الموازنة العامة الجديدة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان الرئيس يوقع قانون ربط الموازنة العامة الجديدة ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وقع القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة الأولى من القانون نصت على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 - 2024 بمبلغ 4٫35 تريليون جنيه، وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول، بمبلغ 2٫2 تريليون جنيه.

وأضافت أن الرئيس السيسى وقع عددا من قوانين ربط موازنات عدد من الهيئات العامة للسنة المالية 2023 - 2024، تشمل: موازنة الهيئة الزراعية المصرية، وموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، وموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان الحكومة تتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الطروحات المصرى نجح فى الحصول على 9ر1 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة منها 1.650 مليار دولار والباقى بالجنيه المصرى حتى 30 يونيو الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس مدبولى بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية بحضور وزيرى المالية والتخطيط والمسئولين عن وحدة الطروحات، وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار، لافتا إلى استهداف الدولة ترشيد الدين الداخلى وزيادة الحصيلة الدولارية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله إن الحكومة تتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنها تهدف خلال المرحلة الحالية إلى دعم القطاع الخاص لتولى القيادة الكاملة فى المرحلة القادمة، ولفت مدبولى إلى أنه سيتم استعراض العديد من الخطوات بخصوص نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى إنجازها فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مضيفا أن الحكومة كانت حريصة على عدم الحديث فى هذا الموضوع إلا عند الانتهاء من العقود والصفقات التى تم الوعد بها لعمليات طروحات واستحواذ من القطاع الخاص فى عدد من الأصول التى تمتلكها الدولة.

وأوضح أن الدولة كانت تركز خلال هذه المرحلة والمرحلة السابقة على دعم جهود القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة لكى يتولى القيادة بالكامل فى الفترة القادمة، فضلا عن زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.

وقال مدبولى، إن الحوافز التى أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التى تمت فى قانون الاستثمار تنص على أن جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق سوف تتمتع بالحوافز الجديدة المقررة والتوسع فى نطاق الشركات التى تحوز على الرخصة الذهبية حيث كان ينص القانون على إتاحتها للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، ولكن أدخلنا فى التعديل الجديد أن يكون أى مشروعات ترى الدولة المصرية ومجلس الوزراء أحقيتها للترخيص، فسيتم منحها الرخصة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من القرارات المهمة.. منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وتهدف إلى إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائى بحلول عام 2030.

وأوضحت أن مشروع القرار نص على أن تشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من وزراء الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى والمالية والبيئة والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والزراعة الاستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والموارد المائية والرى والتجارة والصناعة وممثل عن وزارة الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم جامعة السويدى للتكنولوجيا يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية جنوب مدينة المعرفة.

يأتى ذلك فى إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج تكافل وكرامة والتى تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، فى إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدى المقدم من جانب الدولة للمستحقين، كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة تحتاج أيضا إلى دعم نقدى نظرا للظروف التى تعيشها، وهى المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما، والأبناء الأكبر من 18 عاما مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

وفى الشأن البرلمانى، ذكرت صحيفة الأهرام أن مجلس النواب وافق، نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والذى يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، وخلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأوضح الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة الأخبار أن قطار الثانوية العامة اقترب من محطته الأخيرة حيث يؤدى الطلاب غدا اختبارات اليوم الأخير فى مادة الأحياء للشعبة العلمية والرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة الرياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأضافت الصحيفة أن طلاب الشعبة العلمية رياضيات أدوا أمس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا بإجمالى 94771 طالبا وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى قبل بداية انطلاق امتحان الديناميكا صباح أمس، موضحا أن هذه الصور تعود لامتحانات العام الماضى وليس لها صلة بالامتحان الفعلى للعام الحالى.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الأخبار أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى بعدد من مقاتلى القوات الخاصة، وذلك بقيادة قوات المظلات، فى إطار اللقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء بدأ بكلمة اللواء أ.ح محمد محمود عوض قائد قوات المظلات، أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليؤدوا مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وألقى الفريق أول محمد زكى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات الخاصة، مشيرا إلى أن مقاتلى القوات الخاصة يتميزون بأساليبهم الاحترافية خلال تنفيذهم مهامهم المكلفين بها بما يتناسب مع طبيعة عملهم فى حماية الوطن وصون مقدساته، مثنيا على دورهم البطولى وتضحياتهم بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى، وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلى مصلحة الوطن فوق أى اعتبار، وأوصى مقاتلى القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية واتباع أساليب التدريب المتطورة التى تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقى الذى يتمتعون به.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدولار الأمريكى انخفض إلى أدنى مستوى منذ شهرين، خلال التعاملات الأوروبية الصباحية، بسبب التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقترب من نهاية دورة التشديد النقدى.

وأضافت الصحيفة أن مؤشر الدولار الذى يقيس العملة الأمريكية انخفض، مقابل سلة من 6 عملات أخرى، بنسبة 0.2 %، وانخفض إلى المستويات التى شوهدت آخر مرة فى منتصف مايو الماضى.

وأشارت إلى أن ضعف الدولار جاء بعد تصريح العديد من مسئولى بنك الاحتياطى الفيدرالى بأنه فى حين أن البنك المركزى سيظل، على الأرجح، بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لخفض التضخم الذى لا يزال مرتفعا، فإن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.