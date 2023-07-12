وزارة الشباب و«حياة كريمة» تطلقان ملتقيين للتوظيف

ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الاستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (17-19) يوليو المقبل من خلال مبادرة "طور وغير".
وأوضح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل الشباب المصرى لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب فى كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصرى خاصة فى قرى حياة كريمة.
ولفت صبحى إلى أن تنفيذ هذه الملتقيات مهم لصقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.
جدير بالذكر أن وزارة الشباب ومؤسسة حياة كريمة نفذا ملتقيان للتوظيف بالغربية وبنى سويف يومى 8 و9 يوليو 2023، وشهدا إقبالا شديدا من الشباب، وتم إتاحة أكثر من 2000 وظيفة بشركات القطاع الخاص بكل ملتقى.
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