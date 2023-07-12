الأوقاف: فتح باب التقدم لدفعة جديدة بمراكز الثقافة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسى 2023 - 2024 بمراكز الثقافة الإسلامية، من الحاصلين أو الحاصلات على مؤهلات من أى من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المفتوحة أو المعاهد العليا نظام أربع سنوات.





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