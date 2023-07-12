تونس: علاقاتنا مع مصر شهدت نقلة نوعية.. وزيارة سعيد للقاهرة محطة فارقة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن العلاقات التونسية المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعيّة، ومثلت زيارة الرئيس التونسى قيس سعيد، إلى مصر فى شهر أبريل 2021، محطّة فارقة على صعيد توثيق هذه العلاقات وإكسابها المزيد من تعزيز العلاقات.





وقال عمار -خلال كلمته بحفل السفارة المصرية فى تونس بمناسبة العيد القومى لجمهورية مصر العربية الـ71- إن تلك اللقاءات والاتصالات المنتظمة بين الرئيس التونسى والرئيس عبد الفتاح السيسى مثلت القاعدة الأساسية الصلبة لما تشهده علاقات التعاون من ديناميكية جديدة فى كل المستويات، لافتا إلى أن الدورة (17) للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة التى انعقدت فى شهر مايو 2022 بتونس أتاحت إجراء تقييم موضوعى وشامل لمسار التعاون الثنائى، ومكّنت الجانبين من بحث سبل تعزيز واستكشاف فرص جديدة لتطوير هذا التعاون.

وقدم الوزير، التهانى لمصر قيادة وشعبا، باسمه الخاص ونيابة عن الحكومة التونسية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أن هذه الثورة مثّلت تتويجا لنضال طويل خاضه الشعب المصرى دفاعا عن وطنه، لافتا إلى استلهام المعانى والعبر والدلالات العميقة من هذه الثورة فى سبيل إعلاء قيّم الحقّ والعدل والكرامة.

وأشاد بالتعاون الثقافى بين البلدين وبالفعاليات التى تمّ تنظيمها فى إطار السنة الثقافية التونسية المصرية 2021 - 2022، والتى مثّلت لبنة إضافية على صعيد تعزيز التواصل بين الجانبين على كافّة مجالات التعاون الأخرى.

وأكد الوزير التونسى، العمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية لا سيّما فى المجالات ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائى وأمن الطاقة وفى مجال الصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تيسير حركة التنقّل لمواطنى البلدين باعتبارها رافدا أساسيا لدفع المبادلات التجارية وتحفيز الحركة الاستثمارية بين الجانبين.

وأضاف أن تونس تثمّن ما تحقّق فى مصر من نجاحات على مختلف الأصعدة، اقتصاديا واجتماعيا، وجميعها إنجازات ومكاسب ترسخ دعائم الاستقرار والتنمية الشاملة والتى من شأنها تعزيز الثقة والأمل فى قدرتنا على كسب رهانات المرحلة، وتحفزنا لتكثيف التشاور والتنسيق للدفاع عن مصالح شعوبنا وصون مقدراتها.