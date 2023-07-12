«الصحة» توجه بفتح تحقيق فى حريق قسم الرعاية بمستشفى سيدى سليم

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق شب أمس الثلاثاء، فى غرفة التمريض داخل العناية المركزة، وقامت إدارة المستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة، بإخلاء 27 مريضا، ونقلهم إلى مستشفيات دسوق العام، والعبور للتأمين الصحى، وكفر الشيخ العام، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف عبدالغفار إلى أن إحدى الحالات المرضية، التى كانت تتلقى الخدمة الطبية فى عناية مستشفى سيدى سليم، وتبلغ من العمر 68 عاما، توفيت داخل الرعاية المركزة، بعد ساعتين من نقلها لأحد مستشفيات الإخلاء، حيث كانت حالتها الصحية غير مستقرة، وتعانى من جلطة مخية.
وأكد عبدالغفار على رفع حالة الاستعداد فى جميع مستشفيات المحافظة، وتوافر جميع الأدوية وفصائل الدم والبلازما وكافة المستلزمات، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
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