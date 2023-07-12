بتوجيهات الإمام الأكبر.. استعدادات قصوى بمراكز تصحيح الثانوية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - رفعت مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب التصحيح للقسمين العلمى والأدبى، ولمعاهد فلسطين الستة (العلمى والأدبى)، ومعهد البعوث الإسلامية، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.





وقال الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، إنه جرى اختيار المعلمين الذين سينتدبون لأعمال التصحيح بدقة وعناية شديدة، حتى تخرج أعمال تصحيح شهادات الثانوية الأزهرية على الوجه الأكمل.

ونوه بأنه جرى التنبيه على أن تكون أعداد الملاحظين مناسبة لتصحيح نماذج الإجابات لـ143 ألف طالب تقدموا لجميع الشهادات الأزهرية.

وشدد على ضرورة التنبيه على الملاحظين لأعمال التصحيح أن يأخذوا وقتهم ويراجعوا نموذج الإجابة أكثر من مرة حتى لا يظلم أى طالب، حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وبدوره أوضح الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح ستنطلق السبت المقبل، وأنه جرى إرسال 22428 خطابا للمعلمين الذين سيشاركون فى أعمال تصحيح جميع الشهادات الثانوية الأزهرية، من خلال الإدارة المركزية للامتحانات، للتصحيح فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

من ناحيته بين الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن مراكز التصحيح جاهزة لأعمال تصحيح الشهادات الثانوية الأزهرية، وأن كل المعلمين المنتدبين لأعمال التصحيح استلموا خطاباتهم وعلموا الأماكن التى سينتدبون إليها، وجرى مراعاة الإجراءات والضوابط المعمول بها للمشاركة فى أعمال الانتداب لأعمال التصحيح، حيث تم استبعاد من له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، واستبعاد من وقع عليه جزاءات لأكثر من 15 يوما تتعلق بأعمال الامتحانات، كما تم إرسال كتيب لجميع مراكز التصحيح به التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح، حتى يتسنى للجميع معرفة واجباتهم، لتأدية أعمال التصحيح على أكمل وجه.